Fraktion der Freien Wähler/BMV will drei Vizepräsidenten

Schwerin (dpa/mv) - Die Linksfraktion im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern will den Antrag der Freien Wähler/BMV auf die Wahl eines dritten Vizepräsidenten des Landtags vorerst nicht unterstützen. Die Linksfraktionsvorsitzende Simone Oldenburg sagte am Dienstag, die Fraktion, die sich laufend neu orientiere, sollte zunächst ihre politische Grundausrichtung klären. Die Fraktion bildete sich zunächst als Abspaltung der AfD-Fraktion. Wenig später wollte die BMV-Fraktion zur neuen "CSU des Nordens" werden. Aktuell halte sie "die Fahne der Freien Wähler in den Wind".