Expertenkommission zur Bestattungskultur tagt zu Obduktionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Expertenkommission zur Modernisierung des Bestattungsrechts in Mecklenburg-Vorpommern tritt heute zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Bei dem Treffen soll es um Leichenschauen, Obduktionen und die damit verbundenen Kosten gehen. Rechtsmediziner fordern mehr Obduktionen. In Deutschland erfolge nur in rund drei Prozent aller Todesfälle eine Obduktion, hatte der Greifswalder Rechtsmediziner Klaus-Peter Philipp beim letzten Treffen der Kommission im Januar gesagt. Europaweit seien es 15 Prozent, in Skandinavien mehr als 30 Prozent. Einer früheren Studie zufolge bleibe etwa jedes zweite Tötungsdelikt in Deutschland unentdeckt. Geklärt werden müsse, wer die Kosten für mehr Obduktionen trage.