Erster Zwischenbericht der Bestattungskultur-Kommission

Schwerin (dpa/mv) - Die Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur hat am Montag einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Darin empfiehlt sie unter anderem bundesweit einheitliche Vorschriften zur Leichenschau. Bisher ist dies Ländersache, wie aus dem Bericht hervorgeht. Dadurch würden die Medizinstudenten in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgebildet. Für mehr Einheitlichkeit ist dem Bericht zufolge eine Bundesratsinitiative denkbar. Außerdem sollten die Ärzte in Sachen Leichenschau besser weitergebildet werden. Die Qualität der Leichenschau war in der Kommission zuvor als verbesserungswürdig eingeschätzt worden. Gut 60 Prozent aller Diagnosen auf dem Totenschein würden nicht mit der Diagnose nach einer Obduktion übereinstimmen.