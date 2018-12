Drese erwartet guten Start für weitere Elternentlastung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) erwartet bei der Einführung der Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder in Kitas zum neuen Jahr keine gravierenden Probleme. Die betroffenen Eltern müssten keinen Antrag stellen, die Jugendämter setzten die Beitragsentlastung um. "Das wird so laufen wie bei der Einführung der 50-Euro-Entlastung Anfang dieses Jahres. Auch damals wurden Probleme und Verzögerungen prognostiziert. Die verwaltungstechnische Umsetzung funktionierte jedoch sehr gut", betonte Drese am Dienstag in Schwerin.

Am Mittwoch soll die Gesetzesänderung im Landtag beschlossen werden. Demnach müssen Eltern mehrerer Kleinkinder vom 1. Januar 2019 an nur noch für ein Kind den Beitrag für die Betreuung in Krippe und Kita zahlen. Von 2020 an sollen in Mecklenburg-Vorpommern Elternbeiträge generell wegfallen. Die oppositionelle Linksfraktion hatte Zweifel an einem reibungslosen Start für die beitragsfreie Kita für Geschwisterkinder angemeldet. Zudem sorgten jüngst durch Kita-Träger angekündigte Beitragserhöhungen für Diskussionen.