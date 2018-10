Debatte um Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung in Schwerin erwartet von der katholischen Kirche konsequente Aufklärung der Missbrauchsfälle in ihren Reihen. "Das ist das mindeste, was man den Missbrauchsopfern schuldig ist", sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag in Vertretung der erkrankten Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) im Landtag in Schwerin. Vom Erzbistum Hamburg gebe es die Zusicherung einer umfassenden Aufklärung und systematischen Prävention. Trotz übereinstimmender Forderungen nach Aufklärung und Opferschutz fand ein Antrag der Linksfraktion keine Mehrheit. Darin hatte die Oppositionsfraktion unter anderem Initiativen zur Einrichtung eines Entschädigungsfonds sowie zur Einrichtung eines Runden Tisches gegen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen gefordert.