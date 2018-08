Bretschneider muss weitere Krebs-Behandlungen absolvieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD), die vor einem Jahr an Krebs erkrankt ist, kann nicht wie geplant in Kürze ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Befunde ließen dies noch nicht zu, sagte die 57-Jährige nach Worten eines Sprechers am Mittwoch ihrer Fraktion bei der Sommerklausur in Göhren-Lebbin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Sie müsse in eine zweite Behandlungsrunde.

Bretschneider war vor einem Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und wollte eigentlich nach der parlamentarischen Sommerpause ihre Arbeit im Landtag wieder aufnehmen. Sie hat zwischenzeitlich sogar schon wieder Termine absolviert, wie der Fraktionssprecher sagte. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet. Demnach ist die Landtagspräsidentin optimistisch, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.

Die SPD-Abgeordnete Sylvia Bretschneider war im Oktober 2017 für fünf weitere Jahre zur Präsidentin des Landtags gewählt worden. Bretschneider steht seit 2002 an der Spitze des Parlaments und ist damit eine der dienstältesten Amtsinhaberinnen in den Länderparlamenten.