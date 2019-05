Beschwerden beim Landesdatenschutzbeauftragten verdreifacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist auch in Mecklenburg-Vorpommern die Sensibilität für den Umgang mit Daten kräftig gestiegen. So seien 2018 in seiner Behörde dreimal mehr Beschwerden eingegangen als im Vorjahr, sagte der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Heinz Müller, am Dienstag in Schwerin bei der Vorlage seines Tätigkeitsberichts. "Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre erweiterten Rechte nutzen", machte Müller deutlich. Seine Behörde habe durch die Datenschutz-Grundverordnung, die seit Mai 2018 in Deutschland umfänglich Anwendung finde, mehr als 50 neue Aufgaben erhalten. So würden nicht mehr nur Beschwerden gegen Behörden und Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern entgegengenommen, sondern auch gegen Stellen, die außerhalb Deutschland angesiedelt sind. Müller beklagte, dass die etwa zweijährige Übergangszeit für das Gesetz nur unzureichend genutzt worden sei, um sich im öffentlichen wie im privaten Sektor auf die neuen Vorschriften einzustellen.