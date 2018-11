Anhörung im Landtag legt Defizite in der Altenpflege offen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Altenpflege in Mecklenburg-Vorpommern hat Lücken, die in den nächsten Jahren noch zu wachsen drohen. Das ist bei einer Anhörung zum geplanten neuen Landespflegegesetz am Mittwoch im Landtag deutlich geworden. Laut Landesseniorenbeirat fehlen in vielen Regionen des Landes Kurzzeitpflegeplätze. Alternative Wohnformen seien nicht flächendeckend vorhanden, heißt es in der Stellungnahme des Beirats weiter. Nach Einschätzung des Städte- und Gemeindetages entwickelt sich die Pflegelandschaft zu langsam. Die Versorgung sei auf Dauer nicht in allen Segmenten der Pflege sichergestellt, erklärte der kommunale Spitzenverband. Als ein Hauptproblem wurde in der Anhörung der Fachkräftemangel benannt. Gefordert wurden mehr Ausbildungskapazitäten, bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte.