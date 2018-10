Anhörung im Landtag: Forderung nach besserer Kita-Qualität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die geplante Elternentlastung in der Kita ohne gleichzeitige Qualitätsverbesserung hat bei einer Anhörung im Landtag am Mittwoch Kritik geerntet. Die Erziehergewerkschaft GEW begrüßte zwar die Pläne der Landesregierung, die Kita-Beiträge 2019 ab dem zweiten betreuten Kind zu erlassen. Jedoch fehlten im Gesetzentwurf Maßnahmen für die dringende Verbesserung der Betreuungsqualität und der Arbeitsbedingungen der Erzieher. Lindner forderte eine gesetzliche Regelung für die Mindestausstattung der Kitas mit Personal und eine bessere Anrechnung der pädagogischen Arbeit. Die Landesregierung will ab 2020 die Kita in MV für die Eltern komplett beitragsfrei machen. Wissenschaftler kritisieren zugleich immer wieder zu große Gruppen in den Kitas in Mecklenburg-Vorpommern. Sie stünden einer optimalen Förderung der Kinder entgegen.