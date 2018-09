Abschaffung der Straßenbaubeiträge: Ausschuss hört Experten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Das Reizthema Straßenausbaubeiträge ist erneut Thema im Schweriner Landtag. Der Innenausschuss will auf seiner Sitzung heute die Meinung von Vertretern der Kommunal- und Grundeignerverbände zu einer möglichen Abschaffung der Gebühr einholen. Die Abgabe wird von Anwohnern kommunaler Straßen erhoben, wenn diese neu gebaut oder saniert werden. Laut Gesetz können bis zu 75 Prozent der Kosten verlangt werden.

Zur Anhörung geladen sind auch Vertreter aus Bayern, wo die Beiträge in diesem Jahr abgeschafft wurden. Die Oppositionsfraktionen im Schweriner Landtag AfD, Linke und BMV haben bereits Initiative zur Abschaffung der Beiträge auch in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Ihre Gesetzentwürfe und Anträge sind Grund für die Expertenanhörung.

Am Dienstag hatte eine landesweite Initiative 44 270 Unterschriften für die Änderung des Kommunalabgabengesetzes an den Landtag übergeben. Um das Anliegen in das Parlament zu tragen, hätten schon 15 000 gültige Unterschriften gereicht. Überhöhte Beitragsforderungen etwa in Schwerin hatten die Debatte um die Straßenausbaubeiträge zuletzt kräftig angeheizt.