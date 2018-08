Saar-Regierung soll nach Platz für Tesla suchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Regierung des Saarlandes soll möglichst rasch nach Platz für die Ansiedlung großer Industrieunternehmen suchen. Anlass ist die Diskussion um ein neues Werk des US-Autobauers Tesla in Europa. In einem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD, über den der Landtag am heutigen Mittwoch berät, heißt es, das Angebot an "großflächigen Industrieflächen" müsse "zeitnah aufgestockt" werden. Von den seit 2007 ausgewiesenen 177 Hektar Industrieflächen seien mittlerweile nur noch 27 Hektar übrig.

Das Saarland bemüht sich - wie andere Bundesländer auch - um den Neubau eines Werkes, das Tesla-Chef Elon Musk im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich plant. Bisher ist noch keine Entscheidung gefallen. Der Landtag wird sich unter anderem auch mit einem Gesetzentwurf der Linken für mehr Kontrolle des saarländischen Verfassungsschutzes befassen.