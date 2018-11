Saar-Abgeordnete reden über Entschuldung der Kommunen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Finanznöte der Städte und Gemeinden im Saarland sind heute Thema des Landtags in Saarbrücken. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) berichtet in einer Regierungserklärung über den von der CDU/SPD-Koalition vereinbarten Vorschlag für einen "Saarland-Pakt". Demnach soll das Land von 2020 an eine Milliarde Euro Schulden der Kommunen übernehmen, zusätzlich sollen die Kommunen für die Dauer von 45 Jahren jährlich 20 Millionen für Investitionen erhalten. Die Städte und Gemeinden sollen ihrerseits in diesem Zeitraum die verbleibenden 1,1 Milliarden Schulden tilgen. Der Landtag will auch festlegen, dass die Abgeordneten des Parlaments sich vor allem um ihre Aufgabe als Volksvertreter kümmern. "Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Abgeordneten", heißt es in einer Änderung des Abgeordnetengesetzes. Eine Debatte über Nebentätigkeiten von Abgeordneten war durch eine Finanzaffäre beim Landessportverband ausgelöst worden, dessen Präsident der frühere Landtagspräsident Klaus Meiser (CDU) war.