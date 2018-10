Immunität von Ex-Landtagspräsident Meiser erneut aufgehoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Immunität des früheren saarländischen Landtagspräsidenten Klaus Meiser (CDU) ist erneut aufgehoben worden. Der Landtag stimmte am Dienstag einem entsprechenden Beschluss zu. Dabei geht es um weitere Untreue-Vorwürfe gegen Meiser in dessen Eigenschaft als früherer Präsident des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS). Die Staatsanwaltschaft will weitere Anklagen gegen Meiser erheben. Bereits im Februar war die Immunität Meisers wegen Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsgewährung aufgehoben worden. Dies führte zunächst zum Rücktritt Meisers vom Posten des Landtagspräsidenten, im April trat er auch als LSVS-Präsident zurück. Bei den neuen Vorwürfen geht es um ein angebliches finanzielles Entgegenkommen des LSVS gegenüber einem CDU-Ortsverband und gegenüber einem Verein aus Meisers Heimatort Quierschied. Im Juni war Meiser wegen Vorteilsgewährung und Untreue angeklagt worden.