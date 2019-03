EU-Kommissionspräsident Juncker besucht Saar-Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird heute zu einem Besuch im saarländischen Landtag in Saarbrücken erwartet. Dort hält der Luxemburger im Rahmen einer Sondersitzung (12.00 Uhr) eine Rede. Zuvor wird Juncker von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in der Staatskanzlei empfangen. Nach Angaben des Saar-Landtags hat Juncker in seiner Zeit als EU-Kommissionspräsident bisher zwei deutsche Landtage besucht: den in München und den in Stuttgart.