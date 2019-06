Zusätzliche Mittel für Flüchtlinge für Städte und Kreise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Städte und Landkreise in Brandenburg werden bei der Integration von Flüchtlingen künftig zusätzlich unterstützt. Der Landtag stimmte am Dienstag in Potsdam mit breiter Mehrheit von SPD, Linken, CDU und Grünen für eine Pauschale von jeweils 300 Euro pro Flüchtling in diesem und dem kommenden Jahr. Die AfD-Fration stimmte dagegen.

Die Mittel sind für die Integrationsarbeit in den Kreisen und kreisfreien Städten gedacht. Damit auch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei ihrer Integrationsarbeit unterstützt werden, sollen die Kreise und kreisfreien Städte Geld aus der Pauschale in angemessenem Umfang an sie weiterleiten. Außerdem soll den Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen regelmäßig über die Verwendung der Mittel berichtet werden.