SPD-Landesvorstand legt Entwurf für Wahlprogramm vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mehr Lehrer und Kita-Erzieher und kostenloses Mittagessen in Schulen: Der Landesvorstand der märkischen SPD hat einen Entwurf des Wahlprogramms für die Landtagswahl vorgelegt. Er erwarte bis zum Landesparteitag noch weitere Änderungen und Ideen, sagte der Landesvorsitzende und Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, in Potsdam am Samstag. Am 1. September wird zwischen Elbe und Oder ein neuer Landtag gewählt.

In dem bislang 50 Seiten langen Dokument werden 20 Ziele formuliert, die am 11. Mai beim Landesparteitag zur Abstimmung stehen. Dazu zählt auch die Abschaffung der Kita-Beiträge. Weiter geht es um die Verbesserung der inneren Sicherheit oder die Entwicklung aller Regionen.

"Für viele Projekte sind bereits vor Jahren die Grundlagen gelegt worden", sagte Woidke. Vorgesehen ist unter anderem die Verkleinerung von Kita-Gruppen und die Einstellung von 1600 zusätzlichen Erziehern und 400 Lehrern. Für öffentliche Aufträge soll ein Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde gelten. Im Bereich Sicherheit sagen die Sozialdemokraten den Erhalt aller Polizeistandorte zu. Zur Ausbildung von hauptamtlicher und freiwilliger Feuerwehr soll eine zweite Ausbildungsstätte eingerichtet werden.

Die SPD veranschlagt jährliche Ausgaben von 250 bis 300 Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. Einige Punkte seien bereits in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes enthalten, hieß es.

"Es wird die schwierigste Wahl seit 1990 und die SPD wird sich anstrengen müssen", sagte die stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Lange. Man müsse im Land auf die Menschen zugehen, die bislang nicht erreicht wurden, die sich abgewandt haben und unzufrieden seien. Wer die Wahlen gewinnen wolle, dürfe sich nicht nur auf die Städte orientieren, sondern müsse vor allem den ländlichen Raum erreichen. Es gehe darum, mit den Bürgern noch mehr ins Gespräch zu kommen, sagte Geschäftsführer Erik Stohn.

Die Brandenburger CDU hat diese Woche ebenfalls Vorschläge für ihr Wahlprogramm vorgestellt. Ziel sei, fast 30 Jahre SPD-Führung im Land zu beenden, hieß es.

In den letzten Umfragen zeichnete sich bislang kein klarer Wahlsieger ab: Die Sozialdemokraten kamen danach auf 20 bis 21 Prozent. Die CDU erreichte 19 bis 21 Prozent. Die AfD lag bei 19 bis 21 Prozent der Wählerstimmen.