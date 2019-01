SPD hofft trotz sinkender Umfragewerte auf Sieg bei Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger SPD rechnet mit einem harten Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September. "Es wird eine stürmische Überfahrt", sagte Generalsekretär Erik Stohn am Donnerstag in Potsdam. Trotz der zuletzt sinkenden Umfragewerte setzt die SPD auf einen Sieg. "Unser Anspruch ist, stärkste Kraft zu werden und den Ministerpräsidenten zu stellen", sagte Stohn. Die SPD will im Wahlkampf auf ein "Land des Miteinanders" setzen und das bisher Erreichte der Partei in den Vordergrund stellen. Inhaltliche Schwerpunkte sollen unter anderem Bildung und Ehrenamt sein.

In der jüngsten Sonntagsfrage für die "Märkische Allgemeine" Anfang Januar kamen SPD wie AfD auf jeweils 20 Prozent. Bei der Landtagswahl 2014 erreichte die SPD 31,9 Prozent, die AfD 12,2 Prozent.