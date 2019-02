Rot-Rot vor Endspurt der Gespräche über Verfassungsschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Koalitionspartner SPD und Linke in Brandenburg stehen vor dem Endspurt ihrer Verhandlungen im Streit über die innere Sicherheit. "Zwei Füße von der Kuh sind schon vom Eis, die beiden anderen Hufe werden wir auch noch runterziehen", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Potsdam. "Ich gehe von einer kurzfristigen Verständigung aus." Linksfraktionschef Ralf Christoffers sprach wie Bischoff von konstruktiven Gesprächen. "Beide Seiten sind bemüht, eine Lösung zu finden." Ein Datum für eine mögliche Einigung wollten beide nicht nennen.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um die Forderung der Linken, die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses im Landtag zur Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) ins Verfassungsschutzgesetz einfließen zu lassen. Das Ziel der Linken ist, die parlamentarische Kontrolle auszuweiten, eine Innenrevision einzuführen und strenge Regeln für V-Leute vorzugeben.

Der Koalitionszwist kochte hoch, als Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) im Januar überraschend ankündigte, den Verfassungsschutz personell aufzustocken. Die Linke will, dass über die Frage der Aufstockung im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutzgesetz gesprochen wird. Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) hatte damals erklärt, er gehe von spätestens Ende Februar als Einigungsdatum aus. Auch über das Polizeigesetz, das für mehr Befugnisse im Kampf gegen Terroristen sorgen soll, verhandeln beide Seiten.