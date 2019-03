Opposition: Rot-Rot vernachlässigt ländliche Regionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Opposition im Brandenburger Landtag hat der rot-roten Koalition vorgeworfen, bei der Entwicklung des Landes nur den Speckgürtel um Berlin in den Blick zu nehmen. "Wir müssen und wir wollen in Brandenburg an allen Stellen Wachstumschancen ermöglichen", forderte CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben am Donnerstag im Landtag in Potsdam. Nach Ansicht der CDU ist im "Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion" von Berlin und Brandenburg nicht die Breite des Landes abgebildet - zum Beispiel zur Entwicklung der Lausitz. Linksfraktionschef Ralf Christoffers wies das zurück. "Der Landesentwicklungsplan zielt eben nicht nur auf Berlin", sagte er. Der Plan bildet den Rahmen zur Entwicklung von Verkehrswegen, Siedlungsräumen oder Gewerbe.