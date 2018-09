Landtag: Neue Minister, Haushalt und Arzneimittelskandal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der Landtag in Potsdam startet heute mit einem umfangreichen Programm seine erste Sitzung nach der Sommerpause. Zunächst steht die Vereidigung von zwei neuen Ministern an, die zuvor in der Staatskanzlei ihre Ernennungsurkunden erhalten sollen. Die Linken-Politikerin Susanna Karawanskij soll das Gesundheitsressort übernehmen, der bisherige Präsident der Uni in Cottbus, Jörg Steinbach (parteilos), das Wirtschaftsressort. Auf dem Programm des Landtags stehen zudem die erste Grundsatzdebatte über den geplanten Doppelhaushalt 2019/20 und mehrere Anträge zu Konsequenzen aus dem Arzneimittelskandal.