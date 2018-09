Grüne wollen Radschnellweg rund um Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Grünen haben einen Radschnellweg rund um Berlin gefordert. Über diesen Außenring könnten berlinnahe Orte im Speckgürtel miteinander verbunden werden, teilten die Grünen am Dienstag in Potsdam bei der Vorstellung eines entsprechenden Landtagsantrags vor. "Die Endpunkte der von Berlin geplanten radialen Schnellwege sollen von der Stadtgrenze aus zum Radschnellwegring weitergeführt werden", heißt es in dem Antrag.

Die Partei forderte zugleich eine grundsätzliche Radverkehrswende in Brandenburg. Statt 5 sollten künftig 15 Prozent des Landesstraßenbauetats in die Fahrrad-Infrastruktur investiert werden. Im kommenden Jahr wären das dann den Angaben zufolge etwa 13,5 Millionen Euro. Auch in der Fläche sollen mehr Radwege entstehen.