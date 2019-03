CDU will mehr Personal in Kitas und Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU will nach einem Erfolg bei der Landtagswahl am 1. September für mehr Personal in Kitas und Polizei sorgen. CDU-Landeschef Ingo Senftleben kündigte am Mittwoch an, dass er die Polizei so stärken wolle wie sie zu Zeiten des kürzlich gestorbenen Ex-Innenministers Jörg Schönbohm (CDU) aufgestellt war. Eine Zahl nannte er nicht, verwies aber darauf, dass zum Ende der Amtszeit Schönbohms 9000 Polizisten im Dienst gewesen seien. Derzeit hat die Brandenburger Polizei mehr als 8000 Kräfte.

In den Brandenburger Kindergärten will die CDU nach einem Wahlerfolg die Priorität zunächst auf mehr Personal und bessere Öffnungszeiten legen. "Erst danach können wir weitere Versprechungen machen wie zum Beispiel Beitragsfreiheit", sagte Senftleben. Als Hauptgegner im Wahlkampf sieht er die SPD. Die CDU lag in den jüngsten beiden Umfragen zwischen 19 und 21 Prozent, die SPD zwischen 20 und 21 Prozent.