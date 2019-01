Brandenburger Landtag will Parité-Gesetz verabschieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Der Brandenburger Landtag will heute ein Parité-Gesetz verabschieden, dass Parteien verpflichten soll, bei Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufzustellen. Die Bestimmung der Direktkandidaten soll davon ausgenommen werden. Damit wollen die rot-roten Regierungsfraktionen und die Grünen erreichen, dass etwa gleich viele Männer und Frauen in den Landtag einziehen können. Brandenburg wäre dann das erste Bundesland mit solch einer Regelung. Das Gesetz soll allerdings erst nach der Landtagswahl im Herbst in Kraft treten.

Die Oppositionsfraktionen von CDU und AfD halten das Gesetz allerdings für verfassungswidrig. Der CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher warnte sogar vor einer möglichen Staatskrise, falls Neuwahlen notwendig würden, bevor die Verfassungsgerichte darüber abschließend entschieden hätten. Die Piraten und die Jungen Liberalen Brandenburg haben bereits Beschwerden beim Verfassungsgericht gegen das Gesetz angekündigt.

SPD-Fraktionschef Mike Bischoff sieht nach eigenen Worten keine verfassungsrechtlichen Hindernisse. "Wir haben sowohl in der Landesverfassung als auch im Grundgesetz die Gleichberechtigung von Frauen und Männern festgeschrieben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das sollte sich auch bei der Aufstellung der Landeslisten für die Landtagswahlen widerspiegeln."