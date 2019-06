Brandenburger Landtag startet in Debatten-Marathon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Abgeordneten des Brandenburger Landtags starten heute in einen viertägigen Debatten-Marathon: Vor dem Ende der Wahlperiode wollen die Abgeordneten in dieser Plenarwoche noch über fast 20 Gesetzentwürfe entscheiden. Auf der Tagesordnung steht am Dienstag zunächst eine Pauschale für die Integration von Flüchtlingen in den Kommunen. Dieses und kommendes Jahr sollen Maßnahmen zur Integration mit jeweils 300 Euro pro Flüchtling gefördert werden.

Außerdem steht ein Gesetz zum "Windkraft-Euro" zur Abstimmung: Danach sollen die Betreiber beim Neubau von Windrädern jeweils eine Sonderabgabe in Höhe von 10 000 Euro zahlen, die den umliegenden Kommunen zugutekommen soll. Damit soll die Akzeptanz der Windkraft bei den Bürgern erhöht werden.