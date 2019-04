Brandenburger Landtag beschließt Masern-Impfpflicht in Kitas

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg müssen sich Kinder in Kitas und der Tagespflege bis zu einer bundesweiten Regelung verpflichtend gegen Masern impfen lassen. Der Landtag beschloss am Donnerstag in Potsdam mit breiter Mehrheit einen entsprechenden Antrag von SPD, Linken und CDU. "Die Masern zählen nach wie vor zu einer der gefährlichsten Kinderkrankheiten", heißt es in dem Antrag. "Leider sind die Zahlen der Infektionen zuletzt gestiegen."

Das Robert Koch Institut zählte nach Angaben der Grünen-Fraktion zwölf gemeldete Masernfälle 2018 in Brandenburg, für dieses Jahr bisher keinen Fall. Masern sind hoch ansteckend und können noch Jahre später zu potenziell tödlichen Hirnentzündungen führen. Brandenburg will prüfen, ob verpflichtende Impfungen gegen weitere Infektionskrankheiten notwendig sind.