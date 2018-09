Brandenburg will Moratorium und Sonderabgabe einführen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Mit einem Moratorium will das Land Brandenburg einen Wildwuchs beim Bau von Windkraftanlagen verhindern. Zudem soll eine Sonderabgabe eingeführt werden, damit Betreiber von neuen Anlagen künftig regelmäßig Geld an die betroffenen Kommunen zahlen, wie Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Je nach Leistung der Windkraftanlage könnte die Zahlung etwa 5000 Euro im Jahr ausmachen.

Mit dem zweijährigen Moratorium soll verhindert werden, dass Windkraftanlagen in Regionen gebaut werden können, in denen die Regionalplanungen wegen Klagen keinen Bestand haben. Normalerweise wäre in diesem Fall die Hürde für den Bau neuer Anlagen relativ niedrig. Ein Landesgesetz soll in diesen Fällen nun grundsätzlich die Genehmigung neuer Anlagen verhindern.

In Brandenburg betrifft das nach Angaben aus der Regierung zwei von fünf Planungsregionen, in denen derzeit kein gültiger Plan vorliegt. Das sind die Regionen Havelland-Fläming und Prignitz-Oberhavel. Laut Woidke soll es aber auch in anderen Regionen künftig gelten, wenn ein Gericht einen Regionalplan aufhebt. Der Regierungschef kündigte außerdem eine Initiative im Bundesrat an, um den Gemeinden mehr Mitspracherecht beim Bau von Windkraftanlagen zu geben.

Die CDU warf der rot-roten Koalition vor, viele Jahre auf die Sorgen der Bürger nicht gehört zu haben und jetzt kurzfristig zu agieren. Die Grünen kritisierten, dass das Land an der Braunkohle festhalten wolle, Investoren in Windkraft aber Steine in den Weg lege.