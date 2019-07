SPD-Wahlkampftour gestartet: Woidke setzt auf Zusammenhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Panketal (dpa/bb) - Brandenburgs SPD-Chef Dietmar Woidke wirbt bei seinem Wahlkampf für mehr Miteinander im Land. Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl am 1. September startete der Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat am Dienstag in Panketal nordöstlich von Berlin seine Wahlkampftour unter dem Motto "Ein Brandenburg".

Die SPD setzt sich unter anderem für Bildung ein, die nicht vom Geldbeutel abhängt, für bezahlbare Mieten, gerechte Löhne, Investitionen in Bildung und Forschung sowie mehr Polizisten.

"Damit stellen wir uns gegen jene Kräfte, die das Land nicht nach vorn bringen wollen und die Entwicklung nur aufhalten", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur, ohne eine Partei konkret zu nennen. Beim Wahlkampfauftakt im Gut Hobrechtsfelde ging Woidke nach Angaben der Landespartei von Tisch zu Tisch und redete mit den Besuchern, die an langen Holztischen saßen.

Der SPD-Landeschef startete seine "Ein Brandenburg"-Tour im Wahlkreis von Landtagspräsidentin Britta Stark. Bis zum Ende der Sommerferien sind zunächst über ein Dutzend Termine in unterschiedlichen Regionen des Landes geplant, an denen Woidke teilnimmt. Am 2. August lädt die SPD zu einem Familienfest in den Volkspark Potsdam ein. Die Tour soll dann laut SPD weitergehen.

Die SPD hatte in Umfragen zuletzt an Beliebtheit verloren. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung lag die SPD bei der Sonntagsfrage Anfang Juli gleichauf mit der AfD bei 19 Prozent. In einer Umfrage von Infratest dimap für den rbb im Juni war die AfD mit 21 Prozent vor der SPD mit 18 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2014 hatte die SPD unter Woidke mit knapp 32 Prozent die Nase vorn gehabt. CDU-Landeschef Ingo Senftleben hatte seine "Bock auf Brandenburg"-Tour Ende Juni begonnen.