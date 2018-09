Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/M. (dpa/lhe) - Die Generalsekretärin der Bundes-CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat sich bei ihren hessischen Parteifreunden für den teils mangelnden Rückenwind aus Berlin im anlaufenden Wahlkampf entschuldigt. Jeder wünsche sich bei seiner Landtagswahl Unterstützung aus der Bundeshauptstadt, sagte sie zum Auftakt des Landesparteitags der Hessen-CDU am Samstag in Offenbach am Main. "Und ehrlich gesagt, das, was wir in den letzten Wochen und Monaten aus Berlin abgeliefert haben, das war kein Rückenwind, ja man kann zum Teil sagen, es war eine Schande, wie wir miteinander umgegangen sind."

Allerdings kenne sie die hessische CDU als besonders kämpferischen Verband, der auch mit Gegenwind - egal aus welcher Richtung - umgehen könne. Kramp-Karrenbauer rief die hessischen CDU-Mitglieder dazu auf, sich im Haustür-Wahlkampf zu engagieren. Es gehe nicht nur um eine Stimme. "Es geht darum, die Herzen, das Vertrauen der Menschen in diesem Land zu gewinnen." Dazu müsse man nah an die Menschen heran gehen.

"Da ist alles, was man online macht, gut und schön. Aber ehrlich gesagt, der Hesse ist genauso bodenständig wie der Saarländer, und der will nicht online irgendwie angetickert werden, der will angesprochen werden. Und zwar von Mensch zu Mensch", sagte Kramp-Karrenbauer. "Und deswegen müsst Ihr euch auf den Weg machen, Ihr müsst auf die Straßen, Ihr müsst an die Haustüren, müsst mit den Menschen reden." In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die hessische CDU will auf dem Parteitag in Offenbach ihr Wahlprogramm verabschieden.