Sommerempfang des Landtags: Aigner dankt Ehrenamtlichen

Oberschleißheim (dpa/lby) - Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat den traditionellen Sommerempfang des Parlaments auf Schloss Schleißheim für einen demonstrativen Dank an alle Ehrenamtlichen in Bayern genutzt. "Hohe Lebensqualität gibt es nur mit dem Engagement in der Gemeinschaft, mit Menschen, die in besonderer Weise Verantwortung für andere übernehmen", sagte Aigner am Dienstagabend laut Redemanuskript in ihrer Eröffnungsansprache. Beispielhaft nannte sie Übungsleiter im Sportverein, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren oder auch die Bezirksräte in der Kommunalpolitik.

Unter den rund 3000 geladenen Gästen waren neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den bayerischen Kabinettsmitgliedern und Landtagsabgeordneten auch Vertreter aus Justiz, Kirche und Gesellschaft. Mit der Einladung vieler Ehrenamtlicher setzt Aigner eine Tradition ihrer Vorgänger, zuletzt Barbara Stamm (CSU), fort.