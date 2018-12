Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nidda (dpa/lhe) - Der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier hat das einstimmige Votum seiner Partei für den neuen schwarz-grünen Koalitionsvertrag als einen "riesigen Vertrauensbeweis" bezeichnet. Das sei "eine hervorragende Grundlage" für die weitere Zusammenarbeit mit den Grünen, sagte Bouffier nach einer Sitzung des CDU-Landesausschusses am Samstag in Nidda (Wetteraukreis). "Sie sehen einen sehr glücklichen Landesvorsitzenden der hessischen CDU." Gerechnet habe er nicht mit einem einstimmigen Ergebnis, sagte Bouffier weiter.

Dem CDU-Chef zufolge habe es vor der Abstimmung des Parteigremiums zwar auch Diskussionsbedarf sowie Fragen zu einzelnen Punkten gegeben. Doch die Union könne sich in dem "sehr guten" Vertrag wiederfinden.

Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen. Damals sei das Gefühl gewesen: "Kann das überhaupt funktionieren? CDU und Grüne und dann noch in Hessen?", sagte Bouffier zu der damaligen Stimmung. Das sei diesmal anders gewesen. Es gebe das Vertrauen, dass "das klappt, was wir da vorhaben".

Die Grünen wollten ebenfalls noch am Samstag auf einer Landesmitgliederversammlung in Hofheim am Taunus über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die neue Landesregierung könnte am 18. Januar bei der konstituierenden Sitzung des Landtags ins Amt kommen.