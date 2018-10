Voraussichtliches Landtagspräsidium nimmt langsam Gestalt an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Eineinhalb Wochen nach der Bayern-Wahl nimmt das neue Landtagspräsidium langsam Gestalt an. Nachdem die CSU-Fraktion bereits die bisherige Bauministerin Ilse Aigner für die Nachfolge der scheidenden Landtagspräsidentin Barbara Stamm vorgeschlagen hatte, nominierte sie am Mittwoch den Nürnberger Karl Freller für einen Vizepräsidenten-Posten. Freller setzte sich in einer Fraktionssitzung mit 60 zu 21 Stimmen gegen Angelika Schorer durch, wie ein Fraktionssprecher am Rande der Sitzung mitteilte.

Die Grünen, die bei der Wahl am 14. Oktober zweitstärkste Kraft geworden waren, haben bereits den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Thomas Gehring für einen Vize-Posten vorgeschlagen. Die AfD schickt den Münchner Uli Henkel ins Rennen. Bei Freien Wählern, SPD und FDP standen die Entscheidungen noch aus. Gewählt wird das Präsidium in einer normalen Plenarsitzung. Zwischenzeitliche Überlegungen, die Zahl der Vizepräsidenten bei nun sechs Parteien im Parlament zu begrenzen, wurden dem Vernehmen nach wieder verworfen.

Die CSU-Fraktion hat derweil auch eine weitere Personalie geklärt: Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt der Oberpfälzer Tobias Reiß.