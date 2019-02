Klimaschutz-Verfassungsänderung beschäftigt den Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Streit über eine schnelle Verankerung des Klimaschutzes als Staatsziel in der bayerischen Verfassung ist am Donnerstag gleich in dreifacher Weise Thema im Landtag. Zunächst muss der Rechtsausschuss abschließend über den entsprechenden Gesetzentwurf von CSU und Freien Wählern beraten und abstimmen. In der anschließenden Plenarsitzung wollen Grüne und SPD ihre Forderungen nach konkreten Maßnahmen für mehr Klimaschutz in Bayern untermauern. Und am Nachmittag soll es bei einem Treffen aller Fraktionsspitzen einen neuen Versuch geben, den Streit zu lösen.

CSU und Freie Wähler wollen den Schutz des Klimas in die bereits vorhandenen Bestimmungen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 141 der bayerischen Verfassung einfügen. Nötig ist dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag - und dann auch die Zustimmung der Bevölkerung bei einem Volksentscheid. Grüne und SPD, auf deren Stimmen die schwarz-orange Koalition also angewiesen ist, wollen den Plan aber nur mittragen, wenn gleichzeitig konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz beschlossen werden - was bislang nicht in Sicht war.