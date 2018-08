Dialog zur Landtagswahl: abgeordnetenwatch.de online

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Berlin (dpa/lby) - Startschuss für abgeordnetenwatch.de zur bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober: Am Mittwoch legte die Dialogplattform www.abgeordnetenwatch.de los. Ab sofort kann das Wahlvolk alle Direktkandidierenden öffentlich im Internet befragen, wie abgeordnetenwatch.de am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für die mehr als 1000 Bewerberinnen und Bewerber gibt es eine Profilseite unter www.abgeordnetenwatch.de/bayern, auf der neben Angaben zur Person auch die Fragen und Antworten veröffentlicht werden. Der bis zum Vorabend des Wahltages mögliche Dialog zwischen Wählern und Kandidierenden wird vom abgeordnetenwatch.de-Team moderiert. Beleidigende oder diskriminierende Äußerungen würden ebenso wenig freigeschaltet wie Fragen zum Privatleben oder unbelegte Behauptungen, hieß es. Schirmherrin ist Landtagsvizepräsidentin Ulrike Gote (Grüne).

Neben dem Dialog erarbeitet abgeordnetenwatch.de einen Kandidaten-Check. Damit können Wählerinnen und Wähler anhand von 20 Thesen zur Landespolitik herausfinden, welche Direktkandidierenden mit ihnen inhaltlich die meisten Übereinstimmungen haben. 2004 zur Wahl der Hamburger Bürgerschaft gegründet, begleitet abgeordnetenwatch.de zum dritten Mal in Folge seit 2008 die Landtagswahl in Bayern.