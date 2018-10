Ausgezählt: Die 205 Abgeordneten des Landtags stehen fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Von A wie (Klaus) Adelt bis Z wie (Christian) Zwanziger: Zwei Tage nach der Landtagswahl in Bayern sind alle Stimmen ausgezählt, so dass die 205 Abgeordneten feststehen. So viele Mandatsträger saßen noch nie im Maximilianeum. 150 sind Männer, 55 Frauen - der Frauenanteil liegt also bei rund 26,8 Prozent. Neben CSU, Grünen, Freien Wählern, SPD und der zurückgekehrten FDP zieht mit der AfD eine neue Partei ein: Dort haben mit Katrin Ebner-Steiner und Franz Bergmüller gleich zwei Kandidaten den Einzug in den Landtag geschafft, die schon vorab um den Fraktionsvorsitz kämpften.

"Focus"-Gründer Helmut Markwort (81) wird Alterspräsident. Damit darf er die erste Sitzung des frisch gewählten Parlaments leiten, bis ein Landtagspräsident gewählt ist. Für das Amt ist Ilse Aigner (CSU) vorgeschlagen. Der Landtag muss laut Verfassung spätestens am 22. Tag nach der Wahl erstmals zusammenkommen. Das wäre der 5. November.

Jüngster Abgeordneter mit nur 23 Jahren wird Florian Siekmann, der für die Grünen im Landtag sitzt. Er hat erst in diesem Frühjahr sein Bachelorstudium der Chemie und Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München abgeschlossen.

Ein weiterer Promifaktor im Maximilianeum: TV-Richter Alexander Hold (56) wird künftig als Abgeordneter der Freien Wähler mit über die Geschicke des Freistaats richten - also jener Partei, die als wahrscheinlichster Koalitionspartner für die CSU gilt.

Am Dienstagabend gab der Landeswahlleiter nach Auszählung aller Stimmen die Liste der Abgeordneten bekannt. Das dauerte zwei Tage, weil nach dem bayerischen Wahlrecht die Zweitstimme in der Regel einzelnen Kandidaten gegeben wird. Für die Sitzverteilung werden am Wahlabend erstmal nur die Stimmen für die Parteien insgesamt ausgewertet. Danach geht es an die Detailarbeit.

Nun steht fest, dass auch einige alte Bekannte zurück im Landtag sind. So hat beispielsweise der frühere Wissenschaftsminister (2008-2013) Wolfgang Heubisch den Sprung ins Parlament geschafft, während sein damaliger Amtskollege im Wirtschaftsministerium, Martin Zeil (beide FDP), den Einzug verpasste. Mit Cemal Bozoglu, Gülseren Demirel (beide Grüne) sowie Arif Tasdelen (SPD) sind gleich mehrere türkischstämmige Abgeordnete im neuen Landtag vertreten.