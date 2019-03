Zahl der Beschwerden bei Bürgerbeauftragter stabil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zu den Themen Strafvollzug, Sozialwesen, Landwirtschaft und Umwelt sowie zu kommunalen Angelegenheiten sind im vergangenen Jahr die meisten Beschwerden bei der rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten eingegangen. Insgesamt zählte Barbara Schleicher-Rothmund 2301 Eingaben und damit in etwa so viele wie im Jahr davor (2304), wie sie am Donnerstag in Mainz sagte. Die frühere Vizepräsidentin des Landtags hatte das Amt im Mai vergangenen Jahres übernommen. Überraschend sei für sie unter anderem gewesen, dass sich auch sogenannte Reichsbürger an die Bürgerbeauftragte wenden. Es sei schon verwunderlich, dass sie den Staat als solchen nicht anerkennen, ihnen diese staatliche Stelle aber sehr wohl bekannt sei.