Wissing spricht vom Gewinnerland: Opposition kritisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit moderner Gründungsförderung, Investitionen in die Infrastruktur und praxisorientierter Ausbildung will Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) die Ökonomie in Rheinland-Pfalz weiter voranbringen. Die Gesellschaft ändere sich, die Wirtschaft ändere sich, also müsse sich auch Wirtschaftspolitik ändern, sagte der Vize-Regierungschef am Donnerstag im Landtag in Mainz. "Wurden früher vor allem Maschinen und Gebäude gefördert, fördern wir heute auch Ideen und Konzepte", sagte Wissing in seiner Regierungserklärung. Rheinland-Pfalz sei ein Gewinnerland der Globalisierung und solle zum "Gründerland Nummer eins" werden.

Die Opposition warf Wissing Versäumnisse vor. CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sprach von einer "Regierungsverklärung". Die Politik des Ministers bleibe allzu oft ein Flickenteppich, es fehle ein umfassendes Konzept. Wirtschaftspolitik genieße in der Ampel-Regierung keine Priorität. Für die Verkehrsinfrastruktur würden Bundesmittel nicht abgerufen, der Investitionsstau belaufe sich auf rund eine Milliarde Euro, um das Landesstraßennetz in einen akzeptablen Zustand zu bringen. Und an berufsbildenden Schulen falle zu viel Unterricht aus.

Wissing sagte, die Stärkung der beruflichen Bildung sei für ihn ein "Kernanliegen". Er befürworte etwa die Ausweitung des akademischen Austauschprogramms Erasmus auf die berufliche Bildung. Der Minister verwies auf die vielen Baustellen auf den Straßen im Land und die damit einhergehenden Investitionen in die Infrastruktur. "Unsere Verkehrspolitik hat aber nicht nur die Straße im Blick."

Mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens sagte Wissing, die Menschen dort hätten sich für ein "gewagtes volkswirtschaftliches Experiment mit ungewissem Ausgang und ohne Konzept" entschieden. "Gegen Europa, gegen den freien Handel, gegen eine freie Gesellschaft zu sein, ist kein Zukunftskonzept, es ist Zukunftsverweigerung." Die Entwicklung in Großbritannien sei auch eine Warnung vor einem erstarkenden Populismus, "wie wir ihn auch in Deutschland und auch hier im Landtag zum Teil beobachten müssen".

Für die AfD-Fraktion sagte der Abgeordnete Matthias Joa in Richtung Wissing: "Niemand bei der AfD möchte die Axt an Europa legen". Die AfD wende sich gegen einen Zentralstaat, planwirtschaftliche Vorgaben und EU-Vorgaben, die "unserer Industrie schaden". Die Europäische Union stehe vielfach für "Einschränkung und Gängelei". In der rheinland-pfälzischen Wirtschaftspolitik vermisse er unter anderem messbare Zwischenziele, die man sich setze, oder auch eine Priorisierung bei der Digitalstruktur.