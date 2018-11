Weihnachtsbaum für den Landtag kommt aus Kaiserslautern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Es weihnachtet im Landtag: Die Weihnachtstanne für das rheinland-pfälzische Parlament stammt in diesem Jahr aus Kaiserslautern. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) nehme den Baum am Mittwoch nächster Woche im Innenhof der Verwaltung in Empfang, teilte der Landtag am Mittwoch mit. Mit dabei sind Kinder der "Kita Betzenberg" aus Kaiserslautern, die den Baumschmuck gefertigt haben und bei der Übergabe singen. Im vergangenen Jahr kam die Tanne aus Steinweiler bei Kandel. Sie hätte fast nicht durch die Türen gepasst, weil sich der Kreis Germersheim nicht an die Vorgaben gehalten hatte. Diesmal soll alles klappen. Die Tradition der Tanne gibt es seit 1985 - sie kommt in jedem Jahr aus einer anderen Kommune im Land. Ein zweiter Baum steht im Abgeordnetenhaus.