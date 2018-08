Umweltministerin erwartet weitere Hitzesommer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich nach Einschätzung von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) auch in Zukunft auf trockene Hitzesommer einrichten. "Wir rechnen damit, dass 2018 kein Einzelfall bleibt", sagte Höfken am Donnerstag in der Fragestunde des Mainzer Landtags. Noch nie seien in Rheinland-Pfalz so hohe Temperaturen gemessen worden wie in diesem Sommer.

Höfken warnte, "dass wir in eine Entwicklung laufen, die Menschen noch nie erlebt haben". Es sei zu erwarten, dass sowohl Hitze als auch Regenfälle sich über längere Zeiten erstrecken als bislang in Mitteleuropa üblich. "Die Wetterlagen bleiben länger bestehen." Höfken äußerte sich besorgt über die Auswirkungen des Klimawandels auf die natürlichen Lebensgrundlagen. Das Ministerium werde demnächst einen neuen Waldzustandsbericht vorlegen - "ich fürchte, das wird kein schöner Bericht werden."