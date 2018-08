Sicherheitsüberprüfung bei Seelsorge im Gefängnis ermöglicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Religiöse Betreuer im Gefängnis werden künftig einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Mit den Stimmen aller fünf Fraktionen verabschiedete der Landtag Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mainz eine Änderung des Justizvollzugsgesetzes, das auch weitere Haftbedingungen neu regelt. Dazu gehört die Fixierung von Gefangenen, bei der Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli zum Richtervorbehalt bei Fixierungen umsetzt. Das ohnehin eingeleitete Gesetzgebungsverfahren habe es ermöglicht, das Verfassungsgerichtsurteil so schnell umzusetzen, sagte der SPD-Abgeordnete Jörg Denninghoff.

Das neue Gesetz stuft die religiöse Betreuung von Häftlingen als "sicherheitsempfindliche Tätigkeit" ein und unterwirft diese den Bestimmungen des Gesetzes für Sicherheitsüberprüfungen. Es sei wichtig, dass diese Regelung religionsneutral getroffen worden sei, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP). Der rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Bernhard Henter sprach von einem "längst überfälligen Schritt" zur Überprüfung von Imamen bei der Betreuung muslimischer Gefangener. Damit werde eine religiöse Radikalisierung muslimischer Gefangener vermieden, sagte der AfD-Abgeordnete Heribert Friedmann.

Die Gesetzesänderung ermöglicht es Gefangenen ferner, von ihrem Arbeitslohn Rücklagen zu bilden für die Zeit nach ihrer Entlassung. So soll ihnen der Neustart in Freiheit erleichtert werden.