Rückgang der biologischen Vielfalt soll gestoppt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Natur- und Artenschutz in Rheinland-Pfalz soll künftig weniger Luchs oder Lachs ins Zentrum stellen, sondern ganze Ökosysteme. "Wir wollen den Rückgang der biologischen Vielfalt bis 2025 stoppen", sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) vor ihrer Regierungserklärung zur Artenvielfalt am (heutigen) Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag.

In den vergangenen Jahren sei viel für den Artenschutz erreicht worden, sagte Höfken der Deutschen Presse-Agentur und nannte die Wiederansiedlung der Luchse im Pfälzerwald sowie die Rückkehr der Lachse in der Mosel. "Aber die dramatischen Verluste unserer Tier- und Pflanzenarten sind so nicht zu stoppen." Höfken verwies auf den "Living Planet Report" von WWF und der Zoologischen Gesellschaft London, wonach sich die Bestände von 14 000 untersuchten Tierarten in den vergangenen 40 Jahren um 58 Prozent verringert haben.

Nötig sei daher "ein politischer Paradigmenwechsel", sagte Höfken. "Wir wollen die Stärkung und Stabilisierung der gesamten Artenvielfalt, der gesamten Ökosysteme mit ihren Nutzungen." Dazu gehöre der Gewässerschutz ebenso wie eine nachhaltige Forst- und Landwirtschaft. Einen Anfang zu diesem Umdenken setze das rheinland-pfälzische Landesprogramms "Aktion Grün" mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis von Wirtschaft, Kirchen, Landwirtschaft, Kommunen, Umweltverbänden und Zivilgesellschaft.