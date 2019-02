Polizeieinsatz in Kandel Thema im Landtags-Innenausschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Demonstrationen in Kandel beschäftigen ein weiteres Mal den Innenausschuss des Mainzer Landtages. Heute geht es um einen Polizeieinsatz am 12. Januar bei Kundgebungen in der pfälzischen Kleinstadt. Die CDU-Fraktion hat den Antrag gestellt. Ihr zufolge haben die Initiativen, die Gegendemos zum oft als rechtspopulistisch kritisierten "Frauenbündnis Kandel" organisieren, den Einsatz kritisiert. Er sei danach "einseitig, gewaltorientiert und unverhältnismäßig" gewesen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) wird im Ausschuss darüber berichten.

In Kandel hatte ein vermutlich aus Afghanistan stammender Flüchtling Ende Dezember 2017 seine Ex-Freundin Mia erstochen. Ein Gericht verurteilte ihn deshalb nach Jugendstrafrecht wegen Mordes rechtskräftig zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis.

Andere Themen im Ausschuss sind unter anderem die Messerattacke auf eine Schwangere in Bad Kreuznach, bei der das ungeborene Kind gestorben war, sowie Razzien gegen mutmaßliche Ku-Klux-Klan-Mitglieder von Mitte Januar. In Rheinland-Pfalz war dabei ein Gebäude im Kreis Mayen-Koblenz durchsucht worden.