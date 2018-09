Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) will mit einer Art "Prime Time" mehr Schwung in die Plenarsitzungen bringen. "Die einzelnen Fraktionen könnten hierbei ihre "Topthemen" setzen", sagte Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Idee sei, aktuelle und zentrale Fragestellungen unabhängig von der Form in einer Art "Prime Time" einer Parlamentssitzung zu bündeln. Damit könne die Tagesordnung flexibler gestaltet werden und sei weniger formalisiert. Als "Prime Time" wird in Hörfunk und Fernsehen die Hauptsendezeit bezeichnet.

Ein Beitrag für eine solche "Prime Time" kann nach Angaben eines Landtagssprechers zum Beispiel ein Gesetzentwurf oder die Aussprache einer Anfrage der Fraktionen oder Abgeordneten an die Landesregierung sein. Das soll dann eher früher am Plenartag als später sein, um ein größeres Interesse hervorzurufen. Derzeit kann es vorkommen, dass Topthemen nachmittags oder gar abends behandelt werden. Das Format der Aktuellen Debatte soll von dem Vorschlag unberührt bleiben. Ein Topthema kann aber auch eine Alternative zur Aktuellen Debatte sein.

Im August gab es in mehreren Medien eine Debatte darüber, ob die Sitzungen des Landtags Rheinland-Pfalz zu langweilig und zu wenig aktuell sind. Der Landtagspräsident warnte: "Das Parlament ist kein Unterhaltungsbetrieb! Hier geht es um Inhalte und um gute Politik für das Land und die Menschen." Er hält aber zum Beispiel die vorgeschlagene Befragung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Landtag ähnlich wie bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag für sinnvoll und spricht sich für eine zügige Umsetzung aus.

Der Landtag plant nach den Worten seines Präsidenten auch den Aufbau eines Demokratie- und Beteiligungsportals im Internet. "Dieses digitale Portal soll es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, sich bereits frühzeitig über Gesetzesinitiativen zu informieren", sagte Hering. Das Angebot solle zudem ermöglichen, sich mit Anregungen und Hinweisen in den Prozess der Gesetzgebung einzubringen.

Der Präsident des Steuerzahlerbundes Rheinland-Pfalz, Ex-Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), hatte in der "Allgemeinen Zeitung" eine Verkleinerung des Landtags vorgeschlagen und außerdem die Umwandlung in ein Feierabendparlament, falls die Länder noch mehr Kompetenzen verlieren.

Der Landtagspräsident lehnt eine Verkleinerung ebenso ab wie die Umwandlung in ein Feierabend- oder Teilzeitparlament wie in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg oder Bremen. "Das Mandat ist ein Vollzeitjob und keine Feierabendbeschäftigung", sagte Hering. "Wer wirklich glaubt, das Leben von vier Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern könne von 81 Abgeordneten als Feierabendbeschäftigung organisiert werden, hat die Bedeutung des Mandats verkannt und das Ziel einer bürgernahen Politik aufgegeben."