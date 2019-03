Landtag wählt umstrittenen AfD-Abgeordneten Lohr nicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Damian Lohr wird nicht in die Datenschutzkommission und den Interregionalen Parlamentarierrat (IPR) entsandt. Der rheinland-pfälzische Landtag stimmte am Mittwoch in Mainz mit den Stimmen der Ampel-Koalition und der oppositionellen CDU-Fraktion gegen den AfD-Vorschlag.

Damit bleibt die AfD-Abgeordnete Gabriele Bublies-Leifert stellvertretendes Mitglied in der Datenschutzkommission. Das Gremium unterstützt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Im IPR vertritt die Abgeordnete Iris Nieland weiterhin die AfD. Dem IPR gehören Abgeordnete der Mitgliedsregionen Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen, Luxemburg und Wallonien an. Seine Aufgabe ist es, diese Großregion zu fördern.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, begründete die Ablehnung damit, dass Lohr - Bundesvorsitzender der "Jungen Alternative" - kein adäquater Repräsentant des Landtags sei. "Wir sind der Auffassung, dass Damian Lohr Werte wie Toleranz, Freiheit und länderübergreifende Zusammenarbeit nicht vertritt."