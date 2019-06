Landtag diskutiert über Weinbau in Steillagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Zwei Anträge zum Weinbau in den Steillagen an Mosel oder Ahr stehen heute auf der Tagesordnung des rheinland-pfälzischen Landtags. In der letzten Plenarsitzung vor der Sommerpause dringen SPD, FDP und Grüne auf die verstärkte Nutzung von Drohnen statt des Einsatzes von Hubschraubern etwa beim Spritzen der Weinstöcke gegen Schädlinge. Die CDU spricht sich in einem Alternativantrag für Praxistests mit Drohnen aus.

Der Bund unterstütze bereits den Einsatz von Drohnen, erklärte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Dabei müssten allerdings die Anforderungen an die Flugsicherheit sichergestellt sein. Bei den Ressortabstimmungen setze sich das Bundeslandwirtschaftsministerium "für einen praxisnahen und unbürokratischen Einsatz von Drohnen in der Land-, Forst- und Weinwirtschaft" ein.

Die Abgeordneten befassen sich außerdem unter anderem mit der Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Schließung einer Station in Daun in der Eifel sowie mit Entwicklungen in der Pflege. Bis zum 27. Juni sind noch Sitzungen von Fachausschüssen angesetzt. Danach sind Parlamentsferien bis 13. August. Die nächste Plenarsitzung des Landtags findet am 21. August statt.