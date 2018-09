Landtag debattiert über Kirchenasyl und AfD-Kontakten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Streit über das Kirchenasyl in mehreren Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz kommt in den Landtag. Nach der Aufnahme von Ermittlungen gegen fünf Pfarrer debattieren die Abgeordneten in ihrer Plenarsitzung heute über die Möglichkeit, von Abschiebung bedrohten Ausländern Schutz zu gewähren. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach war einer Klage des Rhein-Hunsrück-Kreises gefolgt und hatte Ermittlungsverfahren gegen neun Sudanesen und fünf Pfarrer eingeleitet. Die evangelischen Landeskirchen reagierten drauf mit großer Sorge.

Der Landtag diskutiert auch über die Frage nach Verbindungen der AfD ins rechtsextreme Spektrum. Die AfD hatte den Abgeordneten Jens Ahnemüller am Dienstag mit sofortiger Wirkung aus den eigenen Reihen verbannt wegen wiederholter Kontakte zu rechtsextremen Kreisen. Die AfD-Fraktion distanzierte sich von extremen und extremistischen Kontakten. Dagegen sehen Politiker der Ampel-Koalition weitere Verbindungen zu Rechtsextremisten. AfD-Fraktionschef Uwe Junge hatte am 1. September an einer Kundgebung der AfD Brandenburg, Sachsen und Thüringen in Chemnitz teilgenommen, dort waren auch Anhänger von Pegida und der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz.