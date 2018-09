Landtag beschließt Gesetz für neuen Finanzausgleich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach langen Debatten hat der rheinland-pfälzische Landtag das Gesetz zur Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen beschlossen. Dafür stimmten am Mittwoch die Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen, dagegen votierten die Oppositionsfraktionen CDU und AfD. Damit werden die Zuweisungen des Landes für die Kommunen um 133 Millionen Euro erhöht, ein beträchtlicher Teil soll den besonders von hohen Sozialausgaben belasteten Städten zugute kommen.

Den kommunalen Spitzenverbänden ist das jedoch nicht genug. Erst am Montag hatten sich Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag sowie Städtetag in einem Brief an den Landtagsvorstand gewandt und sich dafür ausgesprochen, das Thema erneut zu beraten. Die Kreise hatten eine Aufstockung der Mittel für alle Kommunen um mindestens 300 Millionen Euro gefordert. In Rheinland-Pfalz ächzen viele Kommunen unter der Last von Liquiditätskrediten. Unter den zehn höchstverschuldeten Kommunen in Deutschland sind nach einer Erhebung der Bertelsmann-Stiftung allein sieben aus Rheinland-Pfalz.