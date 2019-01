Landesinitiative gegen Armut bereitet Aktionsplan vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Gut zwei Jahre nach dem Start tritt die Initiative des Landes für konkrete Schritte zur Armutsbekämpfung in ihre finale Phase: Am 30. Januar findet in Worms der letzte von zwölf kommunalen Workshops statt, danach soll ein Aktionsplan aufgestellt werden, wie Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag im Fachausschuss des Landtag mitteilte.

Der im Dezember 2016 gestartete "Beteiligungsprozess" zum Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung begann mit Praxisgesprächen der Sozialministerin, etwa in einem Wohnheim für junge Wohnungslose, in einer Suchtberatungsstelle oder einer Einrichtung der Seniorenhilfe. Danach folgten regionale Beteiligungsforen mit dem Ziel, die Vernetzung von Hilfsorganisationen und sozialen Akteuren zu fördern. Im Anschluss an die zwölf Workshops in Kommunen sollen nun die Ergebnisse in einem Aktionsplan der Landesregierung zusammengestellt werden.

Daran werde der Beirat - unter anderem mit Vertretern der Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsagenturen und von Unternehmen - mitwirken, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Der Aktionsplan soll konkrete Maßnahmen auf kommunaler und Landesebene enthalten, aber auch die Bundesebene im Blick haben.