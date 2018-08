Land will Ärztegenossenschaften mit Viererbündnis fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Im Anschluss an die für September erwartete erste Gründung einer Ärztegenossenschaft in Rheinland-Pfalz soll dieses Modell vor allem auf dem Land weiter verbreitet werden. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) kündigte dazu am Donnerstag im Landtag die Gründung eines Viererbündnisses an: Ab Herbst sollen Landesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Kommunen und das Land das Ziel verfolgen, "für die Ärztegenossenschaften zu werben und diesen Prozess der Anlaufphase zu begleiten".

Nach der Klärung der rechtlichen Haftungsfrage sei jetzt der Weg frei zur Gründung der Medicus Eifler Ärzte eG in Bitburg als erste Ärztegenossenschaft im Land, sagte die Ministerin. Sie erwarte, "dass sich dann noch mehr interessieren für dieses Modell. Die Form der Genossenschaft sei optimal geeignet zur Sicherung der ärztlichen Versorgung insbesondere auf dem Land. "Junge und ältere Ärztinnen und Ärzte können sich gleichermaßen beteiligen, aber auch Dritte wie Kommunen und Krankenhäuser haben die Möglichkeit, Anteile zu zeichnen."