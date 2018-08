Ländlicher Raum und Infrastrukturprojekte Themen im Landtag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Zukunft des ländlichen Raums, kommunale Investitionen in den Straßenbau und Technologiepolitik - das sind drei Themen, mit denen sich der rheinland-pfälzische Landtag heute beschäftigen wird. Auf Antrag der CDU wird sich das Plenum auch damit befassen, wie Infrastrukturprojekte beschleunigt werden können.

Die AfD hat eine Debatte über die Asylpraxis im Land sowie ein von ihr ins Spiel gebrachtes landesweites Handyverbot an Grundschulen ins Programm gehoben. Ein solches Verbot lehnen die anderen Parteien im Landtag ab. Die Debatte um kommunale Investitionen in den Straßenbau dürfte sich unter anderem auch um sogenannte Straßenbaubeiträge drehen, über die mancherorts Grundstückseigentümer an den Kosten für die Sanierung oder den Bau anliegender Straßen beteiligt werden. Im Nachbarland Hessen gab es schon reichlich Ärger um diese Beiträge, weil diese teilweise erhebliche Kosten für Anwohner mit sich bringen können.