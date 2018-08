Kommunen lehnen neuen Finanzausgleich ab: Anhörung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Sommerpause kommt heute der Innenausschuss des Landtags zu einer Anhörung über die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zusammen. Dazu wurden drei Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und drei Wissenschaftler geladen.

"Zusammenfassend lehnen die kommunalen Spitzenverbände den vorgelegten Referentenentwurf zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes in der vorliegenden Fassung ab", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Landkreistag, Städtetag und Gemeinde- und Städtebund. "Wir fordern ferner ein wirklich tragfähiges Konzept zur Altschuldenbewältigung." Als Experte für Kommunalfinanzen kritisiert der Wissenschaftler Martin Junkernheinrich von der TU Kaiserslautern in seiner Stellungnahme, dass das Land lediglich Mittel umverteile, aber den Kommunen letztlich kein zusätzliches Geld zur Verfügung stelle.